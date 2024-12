Barcelona vs Real Madrid: árbitros confirmados para el Superclásico

Hace unos meses atrás se desató una gran polémica en España por un penal inexistente cobrado desde el VAR por Gonzáles Gonzáles en contra del Real Madrid. Pero ese no es el único episodio polémico que existe con el colegiado, sino que se han suscitados otros hechos, como en aquel partido contra el Atlético Madrid que no cobró un penal claro para los merengues.

Por estos episodios, el árbitro Gonzales Gonzales no es visto con buenos ojos en la afición merengue para que dirija el Superclásico, ya que sienten que están condicionados desde el arranque y asó lo expresaron en las redes sociales.

"No sólo jugaremos contra el Barza sino también contra los árbitros", "Y Mateu Lahoz, ya no es "top"? No seria el mas adecuado para el clásico", "Habrá que jugar contra todos como siempre, será un partido muy difícil de ganar", son algunos de los comentarios en contra de la designación de los árbitros.