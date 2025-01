Revelan conversación entre Carlo Ancelotti y Ronald Koeman tras el clásico

Barcelona perdió ante el Real Madrid en el Camp Nou y desató una crisis futbolística. Con un partido menos, se posicionan en la novena casilla en LaLiga . En la Champions las cosas no cambian, son terceros y tienen cuesta arriba su clasificación a la siguiente fase.

Real Madrid festejando, FOTO: AFP

En la conferencia de prensa, Ancelotti mostró su respeto por el Barcelona. "No me gusta meterme en el otro equipo pero ellos han jugado también un buen encuentro. Este no fue un choque fácil y ganar nos deja contentos", indicó.