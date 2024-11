Barcelona ganó 1-0 Sevilla con golazo de Pedri y trepó al segundo lugar de la tabla

Barcelona no para de ganar en la Liga Santander donde superó al Sevilla por la fecha 31 . El cuadro que dirige 'Xavi' sufrió algo para encontrar el triunfo, y recién sobre los 72' pudo obtener la diferencia gracias a una genialidad de Pedri. El cuadro azulgrana ahora es segundo en la tabla española.

