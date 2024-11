Liberman no suelta a Zambrano: "Sería maravilloso que Boca lo saque. Es un estorbo"

En si regreso a las pantallas: se estrenó en el programa Debate Fútbo , Martín Liberman , comunicador argentino, se refirió a la indisciplina de los jugadores de Boca Juniors, en el que está incluido el defensor Carlos Zambrano , por lo que no dudo en volver arremeter contra el zaguero nacional.

"Los jugadores tienen que ser profesionales las 24 horas. Y más en esta época. No va, muchachos. Me voy de la concentración y vuelvo en malas condiciones, porque eres seleccionado", fue lo que mencionó en un principio.

"Para Boca seria maravilloso sacarse a Carlos Zambrano de encima, es un estorbo para Boca Juniors. Es tan bueno que cuando se lesiona Rojo y Izquierdoz juega Lisandro López. Creo que pagarle en dólares a un futbolista de otra nacionalidad, que llega y no se destaca, y encima se ‘intoxica’… me parece que hay valores en la reserva que podrían jugar igual o parecido", señaló.

Finalmente, Martín Liberman volvió a recalcar que las duras críticas que hace contra Carlos Zambrano no tienen nada que ver con su nacionalidad peruana, porque aseguró que si él fuera argentino, de todos modos le daría con 'palo'.

"El otro día tuve una disputa con algunos peruanos que creyeron que yo criticaba a Zambrano por su condición de peruano. Por favor, acá no hay nacionalidades a la hora de la crítica. Toca circunstancialmente que, los que se ‘intoxicaron’, son jugadores de otra nacionalidad y no argentinos. Yo a Zambrano lo cuestiono por malo, flojo y mediocre. Y no porque llega tarde a la concentración y nació en Perú. Si fuera argentino diría lo mismo", finalizó.