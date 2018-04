Autoridades de Ate y la Molina piden cerrar el estadio de Universitario [VIDEO]

Universitario atraviesa la peor crisis, probablemente de su historia. El equipo merengue anda mal en el Descentralizado. Sumado a ello, autoridades y vecinos de Ate y la Molina han solicitado que cierren el estadio Monumental porque vándalos provocan destrozos en la zona.

"El pedido que hicimos hace bastante tiempo era la clausura del estadio Monumental para estos eventos deportivos nacionales, que siempre traen estos problemas. Además de la posibilidad de que se jueguen a puertas cerradas", señaló el alcalde de La Molina.

Posteriormente, el alcalde mencionado agregó: "Los correcto sería que la ONAGI no autorice estos eventos porque no hay garantías. La Policía se ve rebasada y no hay forma de controlar la alteración del orden",

Esta medida que solicitan es porque los vecinos están hartos que los barristas que asisten al coloso siempre siembran terror en la zonas, tal como los acusan, que cada vez que juegan los cremas en el Monumental de Ate. De proceder esta petición, los cremas se seguirán hundiendo en su crisis que no es solo deportiva.

DATO:

El próximo partido de local de Universitario será ante Melgar el 20 de mayo en el Monumental.