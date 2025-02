Horóscopo de hoy, miércoles 12 febrero: predicciones en el amor, salud y trabajo

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Hoy pasarás el día lejos de tus amistades y de tu pareja , los recuerdos del pasado te harán reflexionar y decidirás no cometer los mismos errores que hace tiempo te separaron de la persona amada. Tu estabilidad laboral aún está en peligro, sigue adelante con tus planes para mejorarla.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Te darás cuenta que esa persona no tiene la intención de terminar con su actual relación y optan por alejarse de su lado, hoy te dejarás llevar por tu instinto. Tus compañeros de trabajo se sentirán incómodos con tu extrema paciencia.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Por el momento no tienes en mente formalizar tu relación y serás sincero con tu pareja al expresarle tus planes, su comprensión te hará sentir seguro de su amor. Necesitarás ayuda económica urgente, pídela, no te la negarán.