Universitario de Deportes tuvo un comienzo lleno de dudas contra Comerciantes Unidos en Cajabamba por la Liga 1 2025. El cuadro dirigido por Fabián Bustos no concretó las posibilidades que tuvo en la portería contraria y en la última jugada del partido se le escapó el triunfo con un gol agónico que significó el empate 1-1 en el marcador.

En la última emisión del programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta reveló que la chance de ver al delantero de 34 años en el conjunto merengue es nula y un tema completamente cerrado por ambas partes. Asimismo, el entorno del jugador le comentó que Ruidíaz está dolido con la 'U' porque no lo tuvieron en sus planes.

"La última información de Ruidíaz. Primero, el tema es un caso cerrado para ambas partes. Decir que ha llamado o busca contactarse con Universitario para ver que pasa y volver, no ha pasado. Raúl está dolido porque el club no lo ha querido y para él está asumido no regresar. Él ya dio por cerrado la posibilidad y está viendo que hacer", mencionó en el espacio de L1 MAX.