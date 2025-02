¿Nuevo equipo? Video muestra a Raúl Ruidíaz anotando goles tras no firmar por Universitario

En pleno inicio de la Liga 1 2025 , el nombre de Raúl Ruidíaz siguió captando la atención de los hinchas cremas debido a su posible regreso a Universitario de Deportes . Aunque estaba decidido en volver al club de sus amores tras su salida de Seattle Sounders, su intención de ponerse nuevamente la camiseta merengue no es nada sencillo por las diferencias económicas.

En ese contexto, y en medio de las diversas informaciones sobre su futuro, la ‘Pulga’ captó la atención de los seguidores, hinchas merengues y usuarios en general de las redes sociales con una particular publicación que realizó en sus recientes Instagram Stories.

Tal como pudo verse en el video, el atacante nacional se luce anotando golazos durante un entrenamiento junto a unos amigos. Aunque no guarda relación con su futuro futbolístico, lo cierto es que no dejó de sorprender a los cibernautas, quienes están atentos a las publicaciones del ex Seattle Sounders.