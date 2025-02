¿Y Cristal? Santiago González reveló su deseo de jugar en inédito club grande: "Me gustaría..."

"Sí, obviamente que quiero darme esa revancha (San Lorenzo), de poder jugar en el fútbol argentino. Tenemos que esperar, tengo que jugar bien acá. Y esperar que llegue una oferta de ese fútbol. Me gustaría y es una espina que me quedó", expresó Santiago González.

"La verdad que no tuvimos propuestas. Yo no tuve ninguna propuesta que me hayan llamado a mí, no sé si al club. Pero la verdad que acá estoy cómodo, me estoy sintiendo muy bien y estoy contento. Hubo sondeos pero nada concreto. Voy a seguir acá a jugar la Copa y después vamos a ver si viene algo. Sino me quedo acá y cumplo mi contrato", manifestó Santiago González.