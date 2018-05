Wílder Cartagena: "Seria lindo que Claudio Pizarro juegue el mundial"

Wílder Cartagena volante del Veracruz de México visitó los estudios de Fox Sports Radio Perú el día de ayer y se animó a comentar sobre su actualidad en el fútbol mexicano, la selección peruana y sobre la posibilidad de que Claudio Pizarro sea incluido en la lista final de Ricardo Gareca.

El volante nacional fue consultado sobre la posible ausencia de Paolo Guerrero en Rusia 2018 y considero que el reemplazante adecuado sería Claudio Pizarro: "Claudio es un crack y si Paolo no está sería lindo que vaya a la Selección. Cuánto quisiera alguno de nosotros ganar un poquito de lo que consiguió Pizarro en Europa. Jugadores de su experiencia siempre aportarán muchas cosas"

El ex Alianza Lima también comentó sobre sus sorpresivas ausencias de las convocatorias de Ricardo Gareca a la selección peruana: "De alguna manera, me sorprendió no ser considerado en los últimos amistosos de la Selección, sobre todo por el momento que atravesaba con mi equipo. Pero, lo tomé con calma y seguí trabajando mucho más fuerte, tengo fe en mi trabajo y pelearé hasta el final para estar en la lista, pero si no me convocan tampoco se acaba el mundo. Si no juego el Mundial, tendría que regresar a mi club y seguir trabajando muy fuerte"

Sin embargo añadió que el cuerpo técnico de la "bicolor" aun lo sigue teniendo en cuenta para futuras convocatorias: "Ahora último me llamó el 'profe' Bonillo y, si bien eso no me garantiza que estaré en el Mundial, es lindo que me sigan considerando. Incluso, a partir del miércoles tengo que entrenar con la selección.

Wílder Cartagena acumula 64 minutos jugados con la selección absoluta que dirige Ricardo Gareca.