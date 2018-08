Adrián Ugarriza: “Hasta ahora no sabemos si se jugará o no ante Alianza Lima”

El delantero de UTC, Adrián Ugarriza aseguró que, a pesar de sólo quedar algunas horas para el partido pendiente ante Alianza Lima, no tiene claro si se jugará o no el encuentro, pues acaban de arribar a Cajamarca sin saber el día de regreso a la capital.

"Hasta ahora no sabemos cuál es la situación, si se jugará o no. Ayer volvimos de Lima y no sabíamos si jugaríamos. Hoy entrenaremos y no sabemos si vamos a tener que volver a Lima más tarde", enfatizó el exUniversitario.

Sin embargo, Ugarriza manifestó que no le sorprendería si la confirmación del duelo se da en cualquier momento. "Si nos avisan que se juega, tendremos que tomar el primer vuelo para viajar a Lima", declaró.

En cuanto al estado del equipo, el pupilo de Franco Navarro tiene claro que obtener los tres puntos es una necesidad para la Universidad Técnica de Cajamarca, para ubicarse mejor en la tabla general.

"No hemos perdido ningún partido, a pesar que es una cancha pequeña hemos logrado hacernos fuertes. Hemos jugado el lunes en una cancha difícil frente a Unión Comercio, venimos de Arequipa tras conseguir un punto, ahora nos tocaría jugar mañana, es difícil, pero es lo que hay", sentenció.

EL DATO

UTC terminará el Torneo Apertura ante Cantolao, el lunes 27 a las 3:00 p.m.