Pablo Bengoechea asegura que se preparan para jugar ante UTC el jueves

Pablo Bengoechea cree que el partido contra UTC se va a jugar sí o sí este jueves 23 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva. Es por esa razón que prepara a sus pupilos para sacar adelante el marcador y llegar con chances a la última fecha del Torneo Apertura contra Deportivo Bincacional en casa.

En conferencia de prensa, dijo lo siguiente: "primero se jugaba el 28 de julio, luego el 11 de agosto y lo que sabemos es que se juega este jueves 23. Lo que se pueda hablar no depende de mí, nosotros nos preparamos e imaginamos que se va a jugar el partido y que UTC va a estar en la cancha", dijo Pablo Bengoechea.

Además, también dijo que lamenta no depender de ellos mismos. Alianza Lima tiene que esperar un resultado negativo de Sporting Cristal el domingo para seguir con chances de ganar el Torneo Apertura. Esto lo sabe muy bien 'El Profesor', quien dijo que estarán pendientes de lo que pase con el cuadro 'cervecero', pero que Alianza tendrá que hacer su trabajo primero.

"El domingo vamos a estar pendiente de ese resultado, pero nosotros tenemos que preocuparnos de nuestros partidos porque si no ganamos esos seis puntos de nada sirve lo que pueda pasar en el partido de Cristal. No dependemos de nosotros y es obvio que no es lo ideal, lo ideal es lo que vive Cristal que depende de sí mismo", dijo al respecto.

También habló sobre los lesionados. Siente que pierde mucho con los jugadores que la pasaron mal en el partido ante Sport Huancayo. "Luis Ramírez y Mario Velarde, más José Cotrina siguen lesionados. En la última fecha perdimos a Óscar Vílchez que ya está descartado. A Leao Butrón vamos a seguir viéndolo, los demás están a la orden".