Conoce la agenda de la Selección Peruana camino a los amistosos ante Holanda y Alemania

Con los convocados del torneo local, Ricardo Gareca inició el trabajo de preparación de la Selección Peruana, y como todo está planificado por la FPF y el comando técnico, se conoció que para comodidad del equipo ‘bicolor’, este viernes partirán rumbo a Holanda para disputar el primer encuentro.

El Gerente de Selecciones, Antonio García Pye, explicó que el grupo de seleccionados que entrenan en la Videna, viajarán este viernes 31 hacia Ámsterdam, mientras que los jugadores militantes en el extranjero se unirán al elenco en Holanda.

"Ya está prácticamente todo, falta terminar algunos detalles pero todo va bien encaminado. El primer grupo que estará conformado por todos los jugadores y parte del comando técnico viaja el viernes 31 y el 2 de setiembre va todo el staff de apoyo", enfatizó García Pye a Ovación.

Mientras tanto, la escuadra se mantendrá con la preparación en la Villa Deportiva Nacional, bajo la atenta mirada del ‘Tigre’, y el jueves 6 en el estadio Johan Cruijff Arena en Amsterdam. Mientras que, ante Alemania (domingo 9) el escenario será en el Rhein-Neckar-Arena.

Asimismo, el integrante de la FPF confirmó que la lesión de Pedro Aquino no sería de cuidado. "No hemos recibido nada oficialmente pero según lo que he escuchado la resonancia no arrojó nada que lo inhabilite, hay confianza de que se pueda recuperar", expresó.

EL DATO

La Copa América Brasil iniciará se disputará del 14 de junio al 7 de julio del 2019.