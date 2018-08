Edwin Oviedo negó haber recibido beneficio por el juez César Hinostroza

Edwin Oviedo respondió a las acusaciones en su contra por el probable beneficio que habría recibido por el juez César Hinostroza, a quien le habría entregado 13 mil dolares a cambio de apoyo en un recurso de casación presentado contra el proceso del caso 'Los Wachiturros de Tumán'.

El presidente de la FPF aseguró sentirse "sorprendido" por la grave denuncia en su contra, la cual califica de falsa e insiste en su total inocencia, por lo que, decidió pronunciarse con la explicación de lo que, según él, pasó.

"Estoy sorprendido con la denuncia constitucional presentada por el fiscal Pablo Sánchez, en una parte donde un colaborador eficaz hace una serie de afirmaciones absolutamente falsas. Los cargos en mi contra se basan en que yo le habría dado beneficios al juez Hinostroza a cambio de recibir su apoyo para un recurso de casación del 'Caso Wachiturros", declaró Oviedo.

Y es que, la defensa del mandamás de la Federación Peruana de Fútbol, es el tiempo. Oviedo señaló de imposible haber sido favorecido judicialmente por Hinostroza, ya que en aquel entonces no se conocían.

"Esa casación fue presentada el 2015 y resulta el año 2016. Es imposible que él me haya ayudado después de dos años. Según el punto 55 de la denuncia, yo conocí al señor Hinostroza porque me lo presentó Camayo en 2017, después de volver a tomar el control de Tumán. ¿cómo me pudo ayudar el 2016, si ni siquiera nos conocíamos?", explicó.

En referencia a la falta de explicación sobre este tema, Edwin Oviedo aseveró que: “pensé que los hechos y las fechas caerían por su propio peso, pero hoy, que estas mentiras ya son parte de una denuncia constitucional, me veo obligado a rechazarlas de manera categórica”, sentenció.