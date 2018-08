Ricardo Gareca sobre Edwin Oviedo: "Jesús dijo: 'el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra'"

La conferencia de prensa EN VIVO de Ricardo Gareca donde hace oficial su renovación como director técnico de la Selección Peruana, detalló cuál es su posición sobre el caso 'Edwin Oviedo' y los audios de la corrupción.

Especificando cada una de sus palabras, sintiéndose contento de verse nuevamente en el Perú con ganas de trabajar: "Deseamos que se solucionen todos los inconvenientes. Perú tiene un potencial increíble y dentro de un buen ambiente se podrá desarrollar mejor".

Siendo preciso al explicar una opinión sobre el caso que rodea al presidente de la federación peruana de fútbol: "No nos compete. Estamos comprometidos con la FPF y el país, no con alguna persona en particular. Agradecemos a Edwin Oviedo, a Juan Carlos Oblitas y al directorio por haber confiado nuevamente en nosotros. Nuestro compromiso es con la gente".

“No me gustar enjuiciar a las personas. Tengo valores como lo tienen todos y también cometo errores. Somos de enjuiciar demasiado muy libremente y muy abiertamente, yo prefiero mantenerme al margen y dedicarme a lo que me contrataron".

"Oviedo está con nosotros, nos ratifica la confianza para continuar al frente de la selección, los directivos y Juan Carlos avalan todo esto, no tiene mayor relevación que este acá con nosotros para la fiesta, no vemos una necesidad que estén al frente".

"Nosotros no pusimos ninguna condición, a mí no me hicieron saber ninguna cosa que no sea futbolístico, estamos enfocados en lo deportivo no me interesa otra cuestión, lo que pasa lo resolverán los que estén involucrado".

"Nosotros estamos al margen de lo que sucede en esas cuestiones, ojala Dios quiera que no suceda nada, tenemos un gran aprecio con la gente que trabaja estrictamente en el lado deportivo, pero no tenemos nada que decir, que pase en su vida privada, estamos enfocados en lo deportivo".

"Yo estoy al margen de cuestiones personales de otra gente. Jesús dijo: 'el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra'".

Finalmente agradeció el detalle de las personas que fueron fundamentales para su renovación: "Le agradecemos a Edwin Oviedo y a Juan Carlos Oblitas, pero estamos comprometidos con la gente y la selección. Creemos que Perú tiene mucha potencia, dentro de un ambiente mejor deseamos que mejore todas esas cosas".

EL DATO:

Ricardo Gareca renueva por 3 años hasta final de proceso, si se consigue la clasificación a Qatar 2022 será un año más.