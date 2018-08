Presidente de la Cristal molesto con la FPF por lesión del juvenil Olivares con la Sub-20

Federico Cúneo, presidente de la Sporting Cristal manifestó su molestia con la FPF, al no asumir la lesión que uno de los rimenses sufrió en su estadía con la Selección Peruana Sub-20, más aún porque Christopher Olivares, será baja para el equipo en un plazo no menor a dos meses.

"Olivares se lesionó con la Sub-20 y estará fuera dos meses, pero lo que nos incomoda es no recibir ni un informe de la lesión por parte de la FPF", enfatizó Cúneo, además, aseguró que hasta el momento la federación no ha dado respuesta a la entrega de dinero que le corresponde a los clubes que aportaron jugadores en la etapa eliminatoria.

"No hay una respuesta puntual y eso me preocupa, pero no es algo que me quite el sueño. No hay una respuesta ni para conocer los números", manifestó el mandamás de Cristal. En cuanto a la labor de Mario Salas, señaló con entusiasmo estar satisfecho con la obtención de los dos torneos disputados.

NO TE PIERDAS: Santiago Rebagliati deja Sporting Cristal para ir al fútbol español

“Estamos muy contentos con el trabajo de Mario Salas y todo el cuerpo técnico que es bastante completo que tiene al equipo en un gran estado físico, podemos tener defectos, pero en la parte física está muy bien y que técnicamente ni que decir. Estamos muy entusiasmados con el arranque del año y estos 15 partidos los jugaremos como finales para poder ser campeones del torneo", dijo.

EL DATO

Federico Cúneo reveló que no integrarán a ningún otro elemento al equipo de Sporting Cristal.