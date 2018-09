De la selección Sub 17 a Portugal: Joven promesa jugará en Europa

Un peruano más mostrará su talento en el extranjero. Se trata de Pedro Palacios, polifuncional jugador que estuvo en la selección Sub 17 con Juan José Oré y ahora buscará triunfar en Europa.

PUEDES VER: Selección Peruana: La 'bicolor' se reforzará con regreso de algunos convocados



Palacios, quien defendió la camiseta de Deportivo Municipal en la Copa Federación y el Torneo Centenario, vestirá la camiseta de Pedro Cova por un año, con opción a renovar.



“Estoy muy feliz porque cumpliré uno de mis sueños. Sé que tengo condiciones para triunfar en Portugal y voy a esforzarme al máximo para llegar hasta la profesional”, señaló Palacios.

NO TE LO PIERDAS: Luis Advíncula no anotaba con pierna derecha desde hace 4 años [VIDEO]



“Otro de mis grandes objetivos es volver a la selección peruana. Todo depende de mí. Agradezco a los profesores Armando Santos y Anderson da Cunha por la oportunidad que me están dando de crecer”, agregó.

EL DATO:

Pedro Palacios tiene actualmente 18 años y juega de lateral derecho y volante de contención.



Mira las mejores jugadas de Pedro Palacios