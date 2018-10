¿Cariño al ex? Jesús Rabanal calienta el partido entre Universitario vs Unión Comercio

Los siete años que defendió a Universitario de Deportes no pesarán en el desempeño de Jesus Rabanal este sábado cuando tenga que sacar cara por Unión Comercio y conseguir los 3 puntos vitales para ambas escuadras, así lo manifestó el lateral, quien espera salir airoso del encuentro con el resultado a favor del ‘Poderoso de Alto Mayo’.

“Hoy por hoy me debo a Unión Comercio. Lógicamente tengo un grato recuerdo de la ‘U’, he logrado un campeonato, debuté ahí y estuve ocho años, pero eso es parte de mi historia”, enfatizó, el también exAlianza Lima.

Además, Rabanal explicó la fórmula que el plantel de Marcelo Vivas debe seguir para sacar provecho al encuentro del sábado, que se realizará en el Estadio Nacional con la presencia de las cuatro tribunas.

“Somos conscientes de que tenemos que hacer un partido inteligente y que tenemos que sumar. Cada partido hay que disputarlo como una final, la idea es llegar lo más alto posible. Estamos entrenando de la mejor manera porque sabemos que nos jugamos todo”, sentenció Jesús Rabanal.

Y es que, como se recuerda tanto Universitario como Unión Comercio están comprometidos con el descenso, por lo que, se jugarán la vida en el duelo, que se perfila como una final.

EL DATO

Posterior al duelo con Unión Comercio, Universitario medirá fuerzas frentea Binacional, Sport Rosario, Sport Boys, Sporting Cristal, Alianza Lima, Municipal, Real Garcolaso y Comerciantes Unidos.