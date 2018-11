Fox Sports Radio Perú sobre el clásico: "¿El colectivo potencia la individualidad o viceversa?" [VIDEO]

El estadio Alejandro Villanueva no estará repleto a pesar de haberse vendido la totalidad de entradas que fueron puestos a la venta, y es que la violencia le ganó - una vez más - al fútbol y por cuestiones de seguridad se decidió cerrar las tribunas populares, sin embargo, el cuadro íntimo logró que el sector Norte sea habilitado.

Los aditivos están puestos: la hinchada local respondió y solo falta que tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes se comporten a la altura. Ambos equipos llegan bien y poseen jugadores que marcan la diferencia en el fútbol peruano. Además, buscan ampliar la racha positiva, no obstante, ¿esto asegura el espectáculo en Matute?

"El espectáculo es jugar bien al fútbol. No es lanzando pelotazos, reventando balones o priorizando los choques. Que la pelota y el jugador sean los protagonistas", fue la repuesta de Julinho tras la interrogante de Matías Brivio en Fox Sports Radio Perú.

Mauricio Loret de Mola - referente al contexto - indicó que el extremo de Alianza Lima, Kevin Quevedo, y el de Universitario de Deportes, Alberto Quintero, son los diferentes de cada institución y estaría llamados a ser los que marquen la pauta dentro del terreno de juego.

Para Flavio Maestri el espectáculo no se puede centrar en uno o dos jugadores sino en el funcionamiento de cada equipo. "El espectáculo lo puede dar el equipo con el funcionamiento y propuesta tanto la U y Alianza. Que lo presenten y lo ejecuten bien. A eso le sumas los goles, el hincha se va contento. Yo no voy al estadio a esperar que el espectáculo sea uno u otro jugador. A mi me gusta que el espectáculo sean los equipos", detalló.

Esto fue reforzado por Julio César Uribe, quién indicó que "en estos tiempos el contrario si intenta jugar pero el adversario trata de no te dejarte jugar. A partir allí, (para romper) ese rigor, se necesita mucha categoría para imponer esa marca. Y no lo hay", concluyó.

EL DATO

El último clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes quedó igualado 1-1. Será el segundo duelo entre Nicolás Córdova y Pablo Bengoechea.