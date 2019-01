Gonzalo Núñez perdió la paciencia con Silvio Valencia tras comentario desatinado en programa [VIDEO]

El programa Exitosa Deportes, en su emisión de la tarde, pasó por un incómodo momento al final de la primera media hora de su programación. El panel conformado por Gonzalo Núñez, Óscar Paz, Facundo Choque Becerra y Silvio Valencia se encontraba debatiendo sobre la Selección Peruana Sub-20 y su participación en el primer partido ante Uruguay.

Los minutos transcurrían y la euforia iba tomando parte de la conversación, haciendo que la conversación de fútbol pase a ser una discusión. En cierto punto, Silvio Valencia no compartió una opinión que tuvieron Facundo Choque Becerra y Gonzalo Núñez, en conjunto, y fue en ese momento en el que decidió soltar un comentario calificativo a uno de sus compañeros.

“Ya, pero yo me baño”, expresó Silvio Valencia durante el debate, en alusión a Facundo, su compañero de mesa. De inmediato, Gonzalo Núñez, quien lidera el programa tardío, intervino y calificó como falta de respeto lo mencionado por Silvio al acusar a su colega de cochino, aunque eso no lo frenó y continuó con su posición. “Con este calor, yo me ducho”, añadió.

Facundo Choque trató de cambiar el tema, volviendo a la conversación sobre la Selección Peruana, pero no lo consiguió. Gonzalo Núñez, evidentemente molesto, cortó el programa y mandó a los comerciales y sorprendió al no aparecer en el inicio del siguiente bloque. No obstante, el exconductor de Fútbol en América volvió algunos minutos después, pero luego fue Silvio Valencia quien dejó el set.