Claudio Vivas: "No creo que el perro haya mordido a Emanuel Herrera" [VIDEO]

Sporting Cristal se aferra a la posibilidad de liberar a Emanuel Herrera para que pueda jugar este domingo ante Alianza Lima. Los celestes ya presentaron un recurso de apelación a la Comisión de Justicia de la FPF solicitando una audiencia para escuchar su descargo y anulen la tarjeta roja.

Como se recuerda, el goleador celeste fue expulsado por una jugada confusa con el uruguayo Luis Daniel Maldonado. El delantero argentino denunció que el defensa de Sport Huancayo lo mordió. El informe del árbitro Miguel Santiváñez dice que hubo agresión mutua.

Pero lo que sorprendió fueron las declaraciones del técnico Claudio Vivas, quien incluyó en la controversia a un inocente perro que se metió a la cancha en el momento preciso de la disputa entre ambos futbolistas.

“Los hechos fueron muy claros, el jugador mostró en el vestuario la mordedura, no creo que haya sido el perro porque el perro estaba a diez metros, y si fue el perro, no sé, no se vio…”, señaló el DT de Sporting Cristal.

“Herrera no ha sido expulsado nunca, nunca ha tenido conflictos, ha tenido buena relación con todos los árbitros, ojalá se haga justicia y podamos contar con nuestro centrodelantero”, agregó.

El año pasado, Emanuel Herrera fue el verdugo de Alianza Lima, anotando siete goles en portería íntima, uno de ellos en la final jugada en el Nacional que terminó 3-0 a favor de los rimenses.