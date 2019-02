Luis Maldonado, lapidario con Emanuel Herrera: "Las actitudes faranduleras son repudiables"

Luego de todo el ruido mediático que generó la difusión de la foto de un mordisco en la pierna de Emanuel Herrera, el protagonista de la polémica, el uruguayo Luis Maldonado, habló sobre la jugada en la que acabaron expulsados ambos futbolistas.

En primer lugar, el defensa de Sport Huancayo calificó de "farandulero" a Emanuel Herrera por la difusión de fotos. "Tendríamos que hablar más del partido y no de los artistas del espectáculo. Desde los vestuarios que yo vengo, se habla solo eso de eso (los partidos). He tenido muchos compañeros argentinos y las actitudes faranduleras son repudiables", aseguró Maldonado en Radio Ovación.

En esa misma línea, el futbolista uruguayo condenó la actitud de Herrera. "De la escuela del fútbol que vengo yo nosotros hablamos de fútbol. Nosotros también nos equivocamos en la cancha muchísimas veces, pero tenemos que bajarle los decibeles porque no sé que querrán ganar con ese acto medio farandulero o sino mañana empezarán a pasar fotografías de todos los vestuarios y sanciones van a volar por todos lados", indicó.

Sobre la agresión, Luis Maldonado afirmó que no existió "tal agresión" y puso en tela de juicio las palabras de Emanuel Herrera: "Si él quiere hacer público su versión de lo que pasó o no pasó en la cancha es cosa de él. De verdad, si este muchacho lo hace en un vestuario de Uruguay, al otro día se cambia junto al lava ropa porque nosotros repudiamos eso, vengo de una escuela de donde existen códigos en no decir lo que pasó en la cancha porque eso allí queda".

"No voy a contar si él me agredió físicamente, verbalmente o si tuvo dichos racistas hacia mi persona o hacia la ciudad de Huancayo. La jugada fue brusca, pero no fue nada de otro momento. Me sorprendió mi expulsión, porque fue una entrada fuerte, no me quejo", abundó.

Luis Maldonado admitió que no tiene problemas en dar su descargo a algún ente deportivo. "Si tengo que ir a alguna audiencia y mi club me de dice que tengo que estar presente, asistiré. Estamos haciendo alusión a una fotografía de unas horas después. Si viene mi hijo y me lástima el ojo, aparezco con el ojo hinchado en la audiencia y diré que Herrera me lo lastimó. De verdad que estamos haciendo una película de algo que no existe. Si nos expulsaron justamente o injustamente, ya está", sentenció.

EL DATO:

Luis Maldonado llegó a Sport Huancayo procedente de Cobreloa.