Árbitro Luis Garay sale de la congeladora luego de cuatro fechas y reaparece en la Liga 1

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) decidió levantarle el castigo al FIFA Luis Garay y este fin de semana reaparecerá en la Liga 1 para dirigir el partido UTC vs Sport Huancayo.

Garay había sido enviado a la “congeladora” luego de su polémica actuación en la primera fecha en el duelo que Alianza Lima goleó 3-0 a Sport Boys. En aquel encuentro, el árbitro no cobró dos penales a favor del equipo rosado.

PROGRAMACIÓN DE ÁRBITROS – 6TA FECHA

Cantolao vs Cristal: Víctor Hugo Carrillo

U vs Alianza Universidad: Michael Espinoza

Pirata vs Melgar: Eduardo Chirinos

Ayacucho vs Alianza Lima: Renzo Castañeda

San Martín vs Mannucci: Jesús Cartagena

César Vallejo vs U. Comercio: Joel Alarcón

Municipal vs Boys: Yovani Quevedo

UTC vs Huancayo: Luis Garay

Garcilaso vs Binacional: Hibert Villegas

Diego Haro, quien tuvo un discutido arbitraje en Arequipa por no expulsar a Germán Denis luego de agredir a Jhonny Vidales, no fue programado por la CONAR para esta fecha, pero reaparecerá la próxima semana luego de un breve descanso.