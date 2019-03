Levantó la voz: Germán Denis, molesto por actuación arbitral en Universitario vs Melgar

Germán Denis consideró que era momento de alzar la voz y protestar. Para él se dieron cosas en Arequipa, ante Melgar, que no pueden volver a suceder. Además, el “Tanque” le pidió al hincha de Universitario no dejar de creer en que ganarán el Apertura.

El delantero de Universitario manifestó “Si el juez de línea estaba más atento quizás hubiese sido un empate. Por la jugada del primer tiempo de Hohberg que fue muy claro. Es un pase que lo desvía un defensor de ellos, pero fue muy claro. Para estas cosas hay que estar preparados y atentos”, dijo el “9” a ESPN FC.

Acto seguido, el “Tanque” siguió explicando así su posición: “No puede ser que no esté preparado. No solo eso, también algunas divididas. No me parece justo que haya un juez de línea de la zona. Diego Haro dirigió bien dentro del campo, pero si no lo ayudan desde afuera, tampoco puede hacer magia”.

Por último, el goleador merengue manifestó que ahora deben de estar más unidos que nunca y todavía queda mucho por pelear en el Apertura. “El objetivo sigue intacto y todos juntos lo logramos”, señaló. •