Ricardo Gareca daría a minutos a Beto Da Silva en lugar de Christian Cueva

“En México empecé jugando de extremo, pero ahora lo hago de falso ‘9’, detrás del delantero”, fueron las palabras de un emocionado Beto Da Silva, quien está listo para suplir no solo a Jefferson Farfán sino también a Christian Cueva y demostrar su polifuncionalidad.

El atacante de Lobos BUAP vive su mejor momento futbolístico alejado de lesiones y poca continuidad, por ello espera su chance para actuar y hacerlo donde Ricardo Gareca lo designe. “La verdad no sabría en qué posición. He jugado por afuera, por dentro. La verdad, la que me toque, porque estoy preparado para jugar en cualquier posición”, declaró a Movistar.

El “Tigre” no llevó a la gira un recambio posicional para Christian Cueva, por ello, Da Silva podría ser un as bajo la manga intentando encontrar esa variante que hasta el momento sigue buscando de cara a la Copa América. Antes lo hizo con Benavente y Hurtado sin encontrar conformidad.

Cabe recordar que Perú jugará ante Paraguay este viernes a las 7:00 p.m. en el Red Bull Arena.