Beto Da Silva y su convocatoria a la selección: "Espero tener mis arrancadas como en Cristal" [VIDEO]

El delantero de Lobos BUAP, Luis Humberto Da Silva, demostró su felicidad tras haber sido convocado nuevamente por Ricardo Gareca a la selección peruana: su último llamado se realizó en los duelos que sostuvo la 'Bicolor' ante Croacia e Islandia, previo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

Beto relató que se tiene muy cómodo en el cuadro mexicano, donde ha alcanzado la continuidad necesaria. "Agradecido por la oportunidad. El técnico demostró tener mucha confianza en mi, siempre me deja los 90 minutos. Eso es muy importante, se me abrió el arco y muy feliz por eso. Ahora la idea es seguir haciendo goles para poder ayudar más al equipo", declaró a Movistar Deportes.

"Muy contento por mi momento. Siempre queriendo mejorar cada día más. Empecé jugando de extremo, venía muy bien en esa posición hasta que se lesionó nuestro centrodelantero. El técnico me pidió que juegue de falso nueve, que me recoja para que los de afuera puedan pasar", agregó.

Ya enfocado en la 'Blanquirroja', el futbolista de 22 años mencionó que desconoce la posición en donde pueda utilizarlo el 'Tigre', pero expresó sus ganas para volver a defender los colores patrios. "La verdad no sabría en que posición. He jugado por afuera, por dentro. La verdad, la que me toque, porque estoy preparado para jugar en cualquier posición", acuñó.

Finalmente espera recuperar el nivel que mostró en Sporting Cristal, panorama que le permitió dar el gran salto hacia el extranjero. "Los minutos son muy importantes para que uno pueda destacar, yo creo que tenía mis cosas, pero no venía jugando. No tenía como demostrarlo. Hoy en día me posiciono mejor en el campo. Espero tener mis arrancadas que tenía en Sporting Cristal, poder hacer esa jugada que siempre me ha caracterizado", concluyó.