¿Compró testigos? Revelan nuevos audios que complican la situación de Paolo Guerrero con el Swissotel [VIDEO]

27 May 2019 | 9:40 h

Nuevos audios revelaron que extrabajadores del Swissotel habrían coordinado un presunto cobro de dinero para favorecer a Paolo Guerrero con sus declaraciones y demostrar que sí habría existido contaminación cruzada con un mate de coca.

El programa Día D difundió una conversación entre Anthony Obando Martins (Exmozo) y el venezolano Jordy Alemany (exasistente de Alimentos y Bebidas), quienes hablan de millonarias sumas de dinero. Como se recuerda, ambos señalaron que el goleador de la selección peruana se habría contaminado por negligencia del hotel.

Audio de Jordy Alemany

"Pero cuánto le va a dar el hotel si pierde el juicio, ¡eso vale tu p*** declaración, h***!", "Marico, tu declaración vale 10 millones de dólares, ¿cuánto le puedes pedir a Paolo Guerrero?", "200' mil dólares lo vas a dar un beso en la boca, h***", "¿eres consciente o no eres consciente del poder que tienes ahora mismo?". "Y Swissotel se está burlando de ti".

"Marico, no te vas a acordar de Perú, yo te lo juro. Cuando veas eso, no te vas a acordar y tu mujer te va a decir mi familia que venga, mi mamá, mi tal que venga pa'acá, yo pa'allá no voy, h***, tienes la oportunidad, h***, cuánto... ganas 3000 mil soles, 3000 mil soles son menos de mil euros, h***. Con esta oportunidad ganas 200 mil euros, o sea menos de mil euros, tu facturación de 10 años, h***, 10 años trabajando tú en Swissotel".

"¿Qué te ha dado el Swissotel? Que ellos van a ganar mucho más si ganan esto, 10 años de tu vida moviendo mesas... 10 años de tu vida te lo está dando este tío por una declaración", "Toma la libertad de tus próximos 12 años, no trabajes, no hagas nada, eso es una oportunidad".

Enrique Ghersi, abogado del Swissotel, anunció que tomarán acciones legales tras la difusión de estos nuevos audios que pondrían en tela de juicio la defensa de Paolo Guerrero, quien asegura que la contaminación se produjo en la concentración de la blanquirroja previo al partido contra Argentina en Buenos Aires en el 2017.