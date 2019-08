Gerente Deportivo del Santos de Nasca pedirá nulidad de las resoluciones en su contra en Liga 2

El equipo de Santos FC de Nasca, perdió tres puntos en mesa luego de un reclamo efectuado por Alianza Atlético de Sullana, esto por un encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Liga 2. La sanción que recibió el cuadro de Nasca en ese momento, fue debido a la ausencia del médico del equipo en la banca.

Cabe señalar que en primera instancia, el reclamo efectuado por Alianza Atlético no fue admitido, sin embargo, a Santos FC se le aplicó la multa de 2 UIT. Pero las cosas cambiaron, y cuando el equipo de Sullana apeló, se supo que se castigaría al equipo de Nasca con 3 puntos, resolución que pareció injusta a los directivos del club.

Ahora, el gerente deportivo del Santos FC, Víctor Rodríguez, expresó su molestia e incomodidad sobre la situación del club, por lo que pedirán la nulidad de la resolución que en nada les favorece.

Víctor Rodríguez dijo: "En la octava fecha teníamos que jugar contra Alianza Atlético en Sullana y tuvimos un problema de traslado, y el médico llegó en el segundo grupo. Le pedimos antes del partido al Alianza Atlético que por favor nos habiliten un médico hasta que llegue el nuestro, quien iba a tardar cerca de 20 minutos por un tema de tránsito".

Además agregó: "Alianza Atlético tenía 3 médicos en campo, pero no nos esa posibilidad. Luego de eso hablamos con el Comisario para que se comunique con nuestro médico, y el comisario del partido dio la buena pro y ellos son la máxima autoridad en el terreno de juego. Entendemos que si no se hubiese jugado, hubiésemos perdido por 0-3 por Walk Over, el comisario dio la buena pro para que se juegue, ganamos por 0-1".

Por otro lado, el gerente deportivo se mostró fastidiado por las circunstancias en las cuales se enteró del fallo, pues contó que no les llegó ninguna documentación oficial sobre el caso: "Nuestro delegado averiguó el tema porque no nos llegó ningún informe sobre la queja que hizo el Alianza Atlético sobre el tema del médico. En la Comisión de Apelación se encuentra un miembro (Willy Hauyon Ramírez) que hace 3 años ha sido delegado del Alianza Atlético. Y recién hoy nos ha llegado la notificación de la pérdida de puntos".

Ya para finalizar, Víctor Rodríguez contó las acciones que realizarán para evitar la pérdida de estos importantes puntos (03). "Hemos pedido la nulidad de estas resoluciones porque la primera falta, y la cual es muy grave, es que no se nos notifique de ningún modo. Además, hemos pedido a la ADFP que nos informen sobre el señor Willy Hauyon Ramírez, quien ahora es el presidente de la Comisión de Apelación de la Segunda y última instancia".