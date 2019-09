Selección Peruana:¿Qué es la vida de Edwin Retamoso, el jugador que la rompió en la Copa América?

En la Copa América Chile 2015, Edwin Retamoso se convirtió en el pulmón de la volante de la Selección Peruana. Su recorrido y agresividad para marcar hicieron que el volante se gane la simpatía de Ricardo Gareca. Bueno, cuatro años después, 'Reta' se encuentra en Abancay estudiando Ingeniería de Sistemas.

Hace dos años que Edwin Retamoso se alejó del fútbol, aunque sueña con volver, para retirarse como futbolista profesional. Real Garcilaso fue su último, con el cuadro cusqueño tuvo problemas y las cosas no salieron como él esperaba.

"Estoy en Abancay. Como no tuve opciones de seguir trabajando, llegué para terminar la carrera. Estoy en el noveno ciclo. Estudié gerencia deportiva y soy técnico”, manifestó Edwin Retamoso en una entrevista con un diario del medio local.

Es hincha de Cienciano, quizás sueña con regresar al Papá y retirarse con la camiseta roja. Pudo jugar en Universitario o Alianza Lima, pero su corazón le pidió seguir defendiendo la camiseta del cuadro imperial.

“Soy hincha de Cienciano y prefería escuchar la propuesta de ellos. Ojalá pueda volver para que, esta vez, pueda decirle adiós al fútbol", expresó el futbolista con la ilusión de volver a las canchas.

“Voy a intentar, por última vez, jugar en un club. Me desaparecí del fútbol porque Real Garcilaso me despide. Ellos argumentaron que yo ya no podía volver a jugar. Tenía contrato hasta finales del 2018, pero no respetaron”, finalizó.