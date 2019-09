Christian Cueva fue separado del Santos y se busca venderlo antes de fin de año [VIDEO]

Christian Cueva vive horas difíciles en Brasil. Luego de la difusión de un video en donde se le observa peleándose con una persona cerca de una conocida discoteca de Sao Paulo, el Santos tomó la decisión de que el peruano deje de entrenar con el plantel.

Christian Cueva dejó de entrenar con el Santos de Brasil

Ahora último se informó que Christian Cueva no está junto a sus demás compañeros en las prácticas del Santos debido a la gran molestia que ha generado tanto para el comando técnico como para los dirigentes del ‘peixe’ el haberse metido nuevamente en temas extradeportivos.

Incluso, ‘Aladino’ tampoco sería tomado en cuenta para la reserva. El actual director deportivo del Santos, Paulo Autuori, ha sido claro al expresar lo siguiente: "No fue la primera y no será la última vez que un jugador pase por esto. No me gusta analizar situaciones aisladas. En la vida, estamos preocupados por los derechos y nos olvidamos de los deberes".

Christian Cueva: Paulo Autuori fue claro sobre el futuro del volante

Pero el tema no quedó allí. Paulo Autuori agregó segundos después lo siguiente: " Nadie está juzgando a nadie. Si puedes analizar el contrato de un jugador, hay cosas muy explícitas allí. Admitió lo que sucedió, lo cual es un error. No inteligente es aquel que no aprende de los propios errores. Es sabio aprender de los errores de los demás".

Finalmente, el director deportivo del Santos dijo que "Él no está entrenando con el grupo en este momento, la suspensión es preventiva porque lo estamos investigando" confirmando que lo mejor es que el jugador cambie de aires.

Los problemas no acaban allí para el volante debido a que el Santos le pondría una ejemplar sanción, aunque todo se resolvería luego de los amistosos que 'Aladino' sostendrá con la Selección Peruana.

Christian Cueva argumentó que se encontraba cerca a un club nocturno ya que sostuvo una reunión con una persona cercana para ver el tema de irse al Goiás, pero al cerrarse el libro de pases en Brasil, esta posibilidad no llegó a darse.

Como se recuerda, el exjugador del Sao Paulo y Alianza Lima fue comprado por el Santos tras llegar a un acuerdo con el Krasnodar de Rusia en febrero último en donde el club brasileño se ofreció a pagar en cuotas la cifra de 7 millones de dólares a cambio de tenerlo hasta el 2022.