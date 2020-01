Alianza Lima y las tres opciones del extranjero para cerrar su plantel 2020

Tiene espacio de sobra para seguir potenciando el equipo. Alianza Lima no cierra sus fichajes e irá a la carga por tres extranjeros que aseguren una buena participación en la próxima Copa Libertadores con la base de su experiencia.

Pablo Bengoechea tiene en lista tres extranjeros

Con la confirmación que en el 2020 se podrá tener 5 extranjeros en lista, los “íntimos” ya lanzaron una oferta para obtener los servicios del defensor, David Achucarro quien se encuentra libre tras su paso por el Cúcuta de Colombia. El argentino goza de la aceptación de Pablo Bengoechea quien pidió iniciar las conversaciones.

El segundo en llegar sería el volante chileno, Bryan Rabello quien fue compañero de Josepmir Ballón en la U. de Concepción y maneja un perfil de juego acordé a lo que necesita el club para idear jugadas en el mediocampo.

La tercera opción, pero que todavía se mantiene en stand by es la del golero uruguayo, Gastón Guruceaga. La dirigencia de Alianza Lima no pierde las esperanzas que Pedro Gallese acepte renovar con el club y hasta que no se haga oficial su fichaje con Orlando City de MLS aguardarán su decisión para no desperdiciar un cupo de extranjeros en el arco.

Estos días serán claves para definir al plantel que iniciará pretemporada el domingo en Cieneguilla.

Refuerzos Alianza Lima 2020

Por ahora, Alianza Lima confirmó la llegada de tres jugadores para la temporada 2020. Se trata de Josepmir Ballón, Jean Deza y Alberto Rodríguez. Se espera que en las próximas horas o días presenten a sus nuevos jales con los que afrontarán la Liga 1 2020 y la Copa Libertadores, torneo donde integra el Grupo F junto a Nacional, Racing Club y Estudiantes de Mérida.

EL DATO

En el 2020 los clubes podrán utilizar 5 extranjeros en lista y 4 en cancha para disputar la Liga 1.