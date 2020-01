Steven Rivadeneyra: "Me gustaría compartir vestuario con Leao Butrón"

Pese a que Deportivo Binacional había anunciado con bombos y platillos la contratación de Steven Rivadeneyra hace unas semanas, el golero nunca llegó a firmar contrato con el "Poderoso del Sur' y hoy en día está cerca de ponerse la camiseta de Alianza Lima, donde cumplirá uno de sus sueños: jugar con Leao Butrón, su ídolo en el fútbol peruano.

"Leao Butron es un arquero muy profesional, me gusta cómo se para debajo de los tres palos, la voz de mando. Me gusta muchísimo. Lo he seguido en selección, en San Martín, en Alianza Atlético de Sullana y Melgar. Siempre he visto su progreso", dijo a LÍBERO.

Sobre la posibilidad de compartir vestuario con el experimentado golero: "Quién sabe. El destino es incierto y en cualquier momento se puede dar como quizá no. Cuando me vinieron con la propuesta el año pasado fue lo primero que pensé, y me gustaría porque es un arquero del cual aprendes mucho", agregó.

Cabe mencionar que a fines de 2018 Steven Rivadeneyra estuvo cerca de firmar por Alianza Lima, pero la sobrepoblación en su puesto fue su principal impedimento. "A fines del 2018 hubo un acercamiento con Alianza, pero no se llegó a concretar porque decidí más por un tema de agradecimiento con Deportivo Municipal que me abrió las puertas cuando estaba lesionado y también buscaba tener continuidad", precisó a LÍBERO.

Selección peruana

Consultado sobre vestir nuevamente la camisera de la selección peruana, Steven Rivadeneyra dijo que no se desespera. "Uno siempre tiene la ilusión de poder llegar a una selección. Uno vive día a día con la ilusión de querer pertenecer y estar en las filas de la selección. Por ahora no me desespera". Además, aseguró que nadie de la FPF se ha contactado con él hasta la fecha.

EL DATO

Steven Rivadeneyra estuvo dos temporadas en Deportivo Municipal, pero fue en la campaña del 2019 en la que mejor le fue y llamó la atención de los principales clubes de la Liga 1.