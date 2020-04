Agremiación de Futbolista: Roberto Silva no considera oportuno reducción de sueldos

La situación de los clubes por la paralización del campeonato a causa del COVID-19 sigue golpeando la economía. El presidente de los futbolistas agremiados, Roberto Silva indicó que por el momento no es viable una reducción de sueldos.

El titular de Safap señaló que hablar de que los jugadores pueda percibir menos dinero hasta que termine la paralización es complicado al considerarse otros mecanismos para que pueda caminar de una mejor forma los clubes.

"Pienso que esa posibilidad no se puede poner sobre la mesa y lo digo por varias razones. Por ejemplo, en Europa se habla de una reducción del 70 por ciento del sueldo regular, pero ellos tienen una prima e imagen, por lo que esa parte del sueldo termina representando una parte muy pequeña, o sea termina representando el cinco por ciento de lo que puede recibir un jugador al mes y no necesariamente lo hace para ayudar al club para solucionar su problema financiero sino en el contrato se tiene previsto que ante hechos de catástrofe puede darse esta figura, pero el Perú eso no existe", dijo en Radio Ovación.

Asimismo reconoció que existe una buena cantidad de clubes que ya pagaron el mes de marzo y otros llegaron a un acuerdo con sus futbolistas para terminar de depositar luego de 15 días.

"Hasta el día de ayer ocho clubes ya habían depositado el mes completo, un par de equipos acordaron con sus jugadores aplazar un porcentaje para los próximos 15 días y los otros clubes que faltaban, por ahora, no tenemos la información, aunque recién estamos primero de abril", dijo Roberto Silva.

EL DATO

Los clubes podría sanear sus pérdidas en junio y julio que se jugará con normalidad el campeonato al cancelarse la Copa América.