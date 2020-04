Agustín Lozano: "Ricardo Gareca no se va, tiene todo el respaldo de la Federación Peruana de Fútbol"

En una entrevista con LÍBERO, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol se pronunció sobre los temas que están en agenda: Las coordinaciones con el gobierno de Martín Vizcarra para el reinicio de la Liga 1 Movistar, el apoyo económico a los clubes golpeados por la crisis económica y la situación contractual de Ricardo Gareca.

Asimismo, Agustín Lozano respondió si piensa postular o no a las próximas elecciones en Videna, manifesó su opinión sobre el fallo de Conmebol por la denuncia de reventa de entradas y mandó un mensaje a sus detractores que lo atacan constantemente en redes sociales y medios de comunicación.

¿Habló con el Gobierno?

"Si, yo estoy diciendo que vamos a evaluar mayo y junio es porque estoy conversando con las autoridades del Gobierno. Yo no puedo hablar porque se me ocurra. Estoy en permanente comunicación con las autoridades del Gobierno, por eso digo que en la primera semana de mayo vamos a presentar una propuesta al Gobierno de cómo reactivar el fútbol a puertas cerradas. En esa propuesta viene un protocolo sanitario y eso tienen que darnos la aprobación nuestras autoridades. En ese sentido, la FPF tiene que hacer dobles esfuerzos porque no podemos ir por el camino fácil de suspender todo hasta el otro año. Tenemos que hacer todo el esfuerzo humanamente posible para que se reactive el torneo y recortando situaciones que no son prioridades para este año. Todo lo que se diga y haga está coordinando con las autoridades del Gobierno y también deportivas".

Los clubes están sin taquilla y sin televisión, ¿la FPF los apoyará con dinero?

"Si bien hay disposición de FIFA y Conmebol en algún momento de prestar ayuda, tampoco se manifestó ninguna de estas instituciones sobre montos, cantidades ni formas de un aporte. La FPF gustosa de recibir ayuda, pero es irresponsable hacer anuncio de montos cuando no hay nada. Si llega, se hará público. Los clubes deben entender que hay que ir pensando en cuándo vas a ir dejando de vivir así, porque una institución tiene que ser seria y responsable. En el año 2019 la FPF tuvo un resultado financiero exitoso y esa buena gestión queríamos replicarla en el 2020. Si la FPF da esa muestra, lo ideal es que los clubes hagan lo mismo. Hay clubes que tienen un arrastre de años y quisiéramos que esos clubes nos compartan su preocupación de manera individual y aseguro que la FPF va a tenderles un puente de apoyo y buscar mecanismos para ayudarlos. Más aún cuando la FPF también está golpeada económicamente. Lo que sí creo que deben de tener en claro los clubes, es que la FPF les va a dar todo el apoyo en la reactivación de la Liga 1, también a la Liga 2, torneos juveniles y fútbol femenino".

¿Agremiación ya dio respuesta?

"Ellos tienen una propuesta distinta a la de la FPF y los clubes también tienen una propuesta diferente, pero ya hay un decreto que marca al país que dictó al Estado y marca para todas las empresas. Nosotros como FPF lo que queremos es tener un acuerdo de voluntades y prime el diálogo. Yo espero que los presidentes de los clubes lleguen a un buen entendimientos con sus jugadores, con sus comandos técnicos y personal. Pero hago un llamado a que todos apoyemos".

¿Hay posibilidad de dejar sin efecto el contrato de Ricardo Gareca por la crisis económica?

"El profesor Gareca no se va. Tiene todo el respaldo de la FPF en esta situación y mantiene su ilusión de llevarnos a Qatar 2022, así que por ese lado tranquilidad. Y el tiene todo el respaldo de mi persona".

¿Considera justa la sanción de Conmebol por el caso de la reventa de entradas?

"Como lo dije desde un inicio y hoy lo reitero, yo no tenía nada que ver con eso. Finalmente tomaron mucho tiempo en las investigaciones, no me encontraron responsabilidad, sin embargo me pusieron una multa que ya la pagué de manera personal y fue por no tener mayor cuidado. Y hoy me dan la razón de que no tenía nada que ver. Y sobre las medidas disciplinarias, ya las apliqué como presidente en ejercicio y voy a seguir aplicándolas pues le hace bien a la transparencia del fútbol peruano".

¿Piensa postular a las próximas elecciones de la FPF?

"Sobre postular, no, no, sería faltarle el respeto al país estar pensando sobre un tema electoral cuando hay motivos más importantes para pensar y trabajar en bienestar sobre todo el fútbol nacional".

Sus críticos no le dan tregua...

"Yo encuentro a tres, cuatro personas, alguno más incisivo que otro tal vez, pero que salgan esos tres, cuatro que salen en un mismo medio, están bailando solos. En realidad encuentro eso. Con transparencia, converso con todos los presidentes de los clubes y saben que yo soy serio, responsable, que escucha, que emprende proyectos innovadores y que hemos desarrollado sistemas de competencia que antes no habían. No me preocupan tres, cuatro personas. Yo tengo el respeto de mis presidentes y el cariño cuando voy a provincia. Yo vivo tranquilo y feliz".