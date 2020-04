Víctor Rivera "En Municipal no existe por el momento reducciones de salarios"

Víctor Rivera no se aparta ningún día de dar un seguimiento a su futbolistas y mantiene un seguimiento para estar alerta cuando se tome la decisión que el fútbol pueda volver aunque indicó que la salud está por encima de todo.

El técnico de Municipal habló en exclusiva para Líbero y tiene claro que hasta el momento solo son especulaciones que la Liga 1 pueda arrancar en julio ya que se debe tener en cuenta las decisiones que las máximas organizaciones de salud deben tener.

"Mientras la Organización Mundial de Salud, ni el Ministerio diga algo exacto todo se vuelve en especulaciones. El equipo continúa trabajando la parte física y esperaremos los pronunciamientos oficiales para conocer si jugamos y de que forma se hará" dijo en Líbero.

Sobre las reducciones de salarios aclaró que existe una buena comunicación con la dirigencia y no se tocó el tema de reducciones. "Por el momento existe buena comunicación con la directiva y no se habló de reducciones de sueldo, sin duda todos los clubes pasan momentos complicados y esperemos que todo pueda ir volviendo a su cause, pero la salud es primero para todas las familias".

Asimismo explicó con algunos detalles como son los trabajos con los jugadores de Municipal. "Los trabajos que se realizan con mucha seriedad con todos los jugadores y de forma diaria. Siempre estamos coordinando con el Preparador físico y nutricionista monitoreando todos los días en una aula virtual el avance de todos".

Por último recordó que estuvo en la parte formativa de Luis Advíncula y Yoshimar Yotún quienes reconocieron su labor. "Es una alegría que Luis Advíncula y Yoshimar Yotún a quienes los tuve jóvenes siempre reconozcan la labor que hice en su formación y hoy son jugadores de bien. Ellos siempre valoran el tiempo que uno les brindó y ese es el objetivo de cada entrenador".

EL DATO

Víctor Rivera obtuvo un bicampeonato en el 2007 y 2008 con San Martín.