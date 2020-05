Claudio Pizarro reveló que Jorge Luis Pinto monitoreó su vida nocturna [VIDEO]

El delantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro, reveló que una vez tuvo la visita de uno de los colaboradores de Jorge Luis Pinto durante su estancia en Alianza Lima. De esta manera, el 'Bombardero' vuelve a confirmar los rumores acerca del seguimiento que hacía el DT colombiano a los jugadores íntimos.

"Como a las 11 de la noche apareció un día en mi casa. ¿Si me llegó a encontrar? Sí, estaba en mi casa. Pero no fue él, fue el preparador físico quien me visitó. No era 'humo' que pasaba a controlar, si iba (a monitorear a los jugadores)", reveló 'Pizza' a Fútbol en América.

Pinto tuvo la misión de llevar a Alianza Lima al título nacional y lo logró en 1997. Se mantuvo hasta mediados de 1998 (ya había llegado Claudio Pizarro al plantel) debido a que fue contratado por Millonarios.

La rigidez del entrenador 'cafetero' no solo se trasladaba en el campo de juego, también ocurría fuera de ella. El 'entrenamiento invisible' era solicitado por Pinto y consiste en que el futbolista descanse las horas necesarias para no afectar a su organismo ni tampoco exponerlo a futuras lesiones.

Es por ello que el ex entrenador de la selección de Costa Rica se aparecía repentinamente en los hogares de sus jugadores. "Horarios... a mi casa fueron a las 11 (de la noche) y de allí no volvió más. Creo que a otros jugadores los iba a buscar en otros horarios y más seguido (risas)", agregó.