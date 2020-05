Gregorio Pérez: "Si no puedo seguir trabajando en Universitario por mi edad, no voy a ser egoísta"

Desde su natal Uruguay, el técnico Gregorio Pérez habló de su continuidad en Universitario debido a los riesgos que corre por su edad (72 años) y ser considerado 'persona vulnerable' frente a la pandemia del Coronavirus.

“Yo soy deportivo, un hombre de optimismo, de mucha fe, lógico que corro mis riesgos y por mi edad, pero bueno, llegado el momento se verá", aseguró el DT de Universitario a 'Capital Deportes'.

"Si mañana se resuelve de que por mi edad yo no tengo que estar, eso no quiere decir de que no funcione el fútbol ni Universitario. Yo no pienso solo en lo mío, yo pienso globalmente en todo, que la seguridad la tengan todos y no solo Gregorio Pérez", agregó el experimentado DT 'charrúa'.

Eso sí, el 'Maestro' dejó en claro que mantiene las expectativas de regresar a nuestro país lo más pronto posible y continuar trabajando al frente de Universitario para el reinicio de la Liga 1 2020.

"Y si Gregorio Pérez no puede seguir trabajando porque las autoridades manifiestan que por la edad uno no puede desarrollar lo suyo, porque corre peligro, porque hay una resolución que no me permite hacerlo, bueno no voy a ser egoísta, voy a hacer consciente de eso y voy a desear lo mejor. Pero tengo mis expectativas de regresar”, concluyó.