Alejandro Villanueva: conoce la historia del hombre que murió dos veces | VIDEO

Alianza Lima está de fiesta. Alejandro Villanueva, su máximo ídolo cumple 112 años desde su natalicio allá por el año 1908. El popular "Manguera" es un mito en el club victoriano donde ganó cinco títulos nacionales. Cuenta la historia, que murió dos veces, si, como lo lee.

Alejandro Villanueva vivió de una forma acelerada cuando era futbolista. Pasó su infancia en la calle Malambo hoy Av. Francisco Pizarro en el Rimac. Luego se mudó junto a su familia a Barrios Altos.

A los 16 años dejó el club de segunda división, Teniente Ruiz para llegar a Alianza Lima donde tocó la gloria. Sumó cinco títulos nacionales (1927, 1928, 1931, 1932, 1933) desde 1927 hasta 1943.

Su gran juego aéreo y su técnica para sacarse los rivales, lo llevaron a jugar el Mundial de 1930 en Uruguay con la selección peruana y luego fue parte de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.

Fue un goleador nato (1928, 1931) pero sus noches bohemias, no lo dejaron alargar su vida que se apago a los 35 años de edad (por una tuberculosis enfermedad mortal por aquellos años). Exactamente un 11 de abril de 1944, partió hacía la eternidad.

Su historia con Alianza Lima aún se sigue contando. Lo más curioso es el mito que marca el periodista Guillermo Thorndike quien cuenta que el popular "Manguera" Villanueva murió dos veces.

En una de sus crónicas cuenta

“A las seis de la mañana dieron por muerto a Alejandro Villanueva. Le cubrieron el rostro con una sábana. Dentro de un rato se lo llevarían al mortuorio. ¡Alejandro! ¡negro, negro! Rosa lo destapó. Entonces el supuesto difunto abrió los párpados y comenzó a llorar.

¡Alejandro, acá estoy! ¡Negro, negro!

Me miraba, me miraba y sus lágrimas le caían. ¡No te vayas, no me dejes! Seguía llorando. Poco a poco fue cerrando sus ojos. Yo me prendí de él. Atrás mío entró el enfermero. Goyo también vino. Me lo quitaron.

A las siete y catorce minutos de la mañana del 11 de abril de 1944, un médico extendió el certificado de defunción. Manguera, don Alejandro, acababa de hacer su última jugada de caracol. Había muerto dos veces”.

