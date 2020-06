San Martín: Álvaro Barco fue suspendido cuatro meses por la FPF

Sus palabras le costaron caro. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol castigó al gerente deportivo de la San Martín, Álvaro Barco, con la inhabilitación de ejercer cualquier actividad ligada al fútbol por los próximos cuatro meses.

"Sancionar al señor Álvaro Barco Andrade, gerente deportivo de del Club Universidad San Martín de Porres con la suspensión de cuatro meses de prohibición para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol, sanción que será computada a partir del día siguiente de la notificación de la presente decisión". se puede leer en la resolución Nº 020-CD-FPF-2020.

El proceso en contra de Álvaro Barco comenzó el pasado 11 de mayo cuando la Comisión Disciplinaria de la FPF notificó al gerente deportivo de la San Martín por sus desafortunadas palabras en contra de la gestión de Agustín Lozano.

De acuerdo al oficio, la sanción que asumirá el gerente deportivo son a razón de sus palabras sobre el apoyo que les habría brindado el presidente de la FPF a los cuatro clubes que no poseen derechos de televisión, además de poner en tela de juicio la sanción emitida por la Comisión de Ética de la Conmebol en contra de Agustín Lozano por el caso de reventa de entradas.

Además de la sanción deportiva, Álvaro Barco fue multado con el pago de 3 UIT (S/ 4 300,00).

La queja de Álvaro Barco

El gerente deportivo de la San Martín fue el único dirigente excluido de participar de la reunión entre la FPF, Liga 1 y los clubes de Primera División, por lo que lamentó la decisión arbitraria de Agustín Lozano.

"Todos sabemos quién puede representar de la mejor manera y, en ese sentido, si no me dejan participar, que soy el más activo en el fútbol, porque los dirigentes de la San Martín tienen hoy muchas labores a través de la Universidad y no pueden estar en una reunión. Entonces lo lógico era que yo participe. Pero acá los temas son personales y la Federación se maneja de manera personal. Simplemente, me mandó una comunicación que solo la entiende él (Lozano) y, lamentablemente, no puedo participar", declaró el dirigente a Radio Capital.