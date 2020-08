Universitario: ¿Qué pasa si mañana no aprueban modificación del Plan de Reestructuración?

En las últimas horas, y conociendo que mañana se llevará a cabo una nueva Junta de Acreedores para someter a votación la modificación o no del Plan de Reestructuración de Universitario de Deportes, se conocieron diversas voces anunciando que esto puede ser ya formalmente la liquidación del cuadro merengue. ¿Es así? LÍBERO, a pocas horas de la Junta, conversó con voces oficiales para así conocer las decisiones de algunos acreedores con importante porcentaje y también la palabra de un abogado especialista en procesos concursales.

Sonia Alva, la flamante nueva administradora de Universitario, presentará mañana la modificación del plan y Gremco votará, obviamente, a favor. ¿Y Sunat? Desde la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria no declararon formalmente, pero LÍBERO conoció que no votarían (al igual que otros acreedores minoritarios) a favor de la modificación del plan salvo que ocurra algo en las próximas horas. Además, se supo que la decisión de Sunat radicaría en no estar a favor de la venta o liquidación del club.

Entonces, bajo este escenario, ¿si Sunat no aprueba el plan, la ‘U’ se va a liquidación? Gonzalo Iturry, abogado especialista en procesos concursales, señala lo siguiente: “Indecopi puede pedir la disolución y liquidación del Club, lo pudo hacer de oficio o por pedido de cualquier acreedor desde febrero. No es que a partir de mañana. Ya se está desde hace 5 meses en causal de liquidación. La ‘U’ incumplió su plan de reestructuración. En febrero se debía pagar el plan y no se hizo. Ya no estás en un evento de incumplimiento, que al menos permitía pagar y estar vivo, esto es una causal de incumplimiento de plan y conlleva a la liquidación del deudor”.

José Gamarra, representante legal de Gremco, fue también consultado y sobre el particular señaló que “si Sunat no aprueba el plan expone al club de que cualquier acreedor pida vender sus inmuebles desde mañana para pagar la deuda concursal y no permitiría la habilitación urbana. Se está presentando una ampliación del plan y si no aceptan que asuman su responsabilidad. Lo normal en un plan es que si alguien incumple puede pedir una liquidación, pero en la ‘U’ hay un filtro, no entra a esa situación de disolución de liquidación".

Un punto clave en lo que se pretende en la modificación del plan es definir que se pase a setiembre del 2021 como la nueva fecha para cumplir con los pagos. Sin embargo, para Sunat y otros acreedores esto no sería así puesto que no tendría seguridad de que en 12 meses se cumpla con el 100% del plan y algunos consideran que tendría que pasarse para febrero del 2023 y modificar algunos puntos como evitar los eventos de incumplimiento. Sin embargo, Gremco piensa todo lo contrario.

“Cuando se presenta el plan en el 2017, Gremco y Sunat pactamos que los dos cobráramos juntos. Pero Sunat impugnó eso y fue rara la actitud del Indecopi en este caso. En 1 año se puede hacer valer el plan. Quieren hasta el 2023 para seguir cobrando. La liquidación del club, si incumple esos hitos, no es inmediata, si no que pasaría a una venta ordenada. En el plan de reestructuración se tiene que poner, por mandato con la ley, plazos para los pagos. Si pones plazos también tienes que poner supuestos de incumplimientos. La ley exige determinadas condiciones. Solo se va a debatir la propuesta de los expertos, es así, y si no se llega al 66.6% será responsabilidad de Sunat y tendría alguien que pedir que se pase a la segunda fase que es la venta de predios que no es la disolución del club. Si se incumple el plan, pasas a ese segundo periodo y a Gremco no le conviene ese escenario porque cobramos al último y el mejor escenario es que los activos estén en su mejor valor ”, indica Gamarra.

Al respecto, Iturry indica que “ya Gremco pretendió en dos juntas modificar los estatutos de la U y no tuvo mayoría calificada. En setiembre del 2021 la ‘U’ debería de pagar su deuda. Yo tengo que pagar un plan viable, ¿pero es viable hacerlo en esta coyuntura? ¿Alcanzará en 12 meses? En setiembre se va a estar en la misma situación. Yo no aprobaría el plan porque estás incluyendo una modificación de estatutos que no debe ir en un plan de reestructuración. Y porque estás dando un plazo de meses que es irreal. No se va a poder pagar”.

¿Entonces, Gremco pedirá la liquidación de Universitario? José Gamarra reafirma que la figura de liquidación no entra si no que pasaría a una venta ordenada. “No hay disolución del club. La ‘U’, su estatuto social, la redacción, no permite que vayas y pidas exoneración a Sunat por impuesto a la renta. Lo que se está haciendo es modificar el estatuto para que esté de acuerdo a lo que la ley del impuesto a la renta pide. Pedir eso es vital para la viabilidad del club. Si nosotros quisiéramos liquidar al club no votaríamos a favor del plan y eso lo está haciendo Sunat que pretende no otorgarle ningún plazo al club para tratar de evitar culminar la gestión. Metieron a Leguía para evitar terminar con el plan, lo frustraron".

Por su parte, Gonzalo Iturry indica, y LÍBERO entiende que en el mismo camino va Sunat, que “si aprueban el plan de mañana, es para liquidar el club. No es que sea Sonia Alva, es que es imposible poder lograr los plazos para el plan. O te mueres mañana porque no te aprueban el plan o te mueres en 12 meses. Si entras a liquidación, las prioridades cambian. Se les paga en partes proporcionales a todos. Primero se les paga a acreedores laborales, luego a deudas alimentarias, luego a acreedores garantizados (que tienen prenda o hipoteca). ¿Entraría Gremco a eso? Habría que discutirlo. Lo mismo a Sunat. Les convendría esto porque cobrarían antes (tercera etapa) y no al final si va todo por el plan normal”.