Sporting Cristal de Roberto Mosquera, el más efectivo en el reinicio del Apertura [VIDEO]

Sporting Cristal atraviesa un gran momento en la Liga 1 2020 y lo ubica como uno de los equipos favoritos para ganar la Liga 1 de la mano de Roberto Mosquera, quien ya hizo celebrar a los "celestes" en la temporada 2012.

Roberto Mosquera presentó un equipo dinámico ante Sport Boys, Alianza Lima y Cantolao, además le agregaron efectividad marcando un total de once goles en los tres partidos. El repunte que hoy lo convierten en equipo más contundente del Torneo Apertura 2020.

“Yo he tenido equipos eficientes, que juegan muy bien, pero que no ganaban porque no eran eficaces. Cristal es un equipo que tiene ambas cosas, es eficiente y eficaz”, apuntó el entrenador Roberto Mosquera.

Corozo, la nueva 'joya' celeste

El crecimiento del nivel de Washington Corozo ha sido bárbaro en los tres partidos. Además de ser desequilibrante por las bandas, el extremo ecuatoriano le ha agregado gol a su juego, por ello de sus dos goles durante el reinicio de la Liga 1 (ante Boys y Cantolao).

“Uno siempre está a la orden del equipo, contento porque se volvió a ganar”, indicó el extremo de Sporting Cristal, Washington Corozo que ya lleva tres tantos en el Torneo Apertura 2020.

Próximos rivales de Cristal

El próximo rival de Sporting Cristal será San Martín, luego enfrentará a Cienciano y Alianza Universidad. Serán tres duelos para demostrar su repunte en el Torneo Apertura 2020.