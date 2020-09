Roberto Mosquera sobre traer a Erick Delgado: "No hemos pensado en eso porque no hay obligación para con nadie"

Sporting Cristal sube como la espuma en el Torneo Apertura. Su triunfo ante Llacuabamba lo metió en el pelotón de los primeros lugares a la expectativa de pelear el torneo con Universitario.

Ante ello, Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal dijo que el "El equipo está en el estilo que no nosotros no hemos impuesto, si no que hemos convencido a los jugadores que es el mejor para este tipo de plantel que tenemos, con tanta riqueza técnica, con tanta riqueza de ingenio y con tanta voluntad que ha demostrado en cuatro meses entrenando para tener un físico que pueda ser sostenido su técnica más de noventa minutos", dijo el DT.

Luego agregó. "Cristal no es solo un equipo que intenta jugar bien si no creo que la intensidad es la que nosotros

queríamos y necesitábamos y lo hemos podido plasmar".

Sobre el buen momento de Emanuel Herrera que llegó a los ocho goles en el Torneo, agregó. "Herrera ha hecho un trabajo impecable de gimnasio para primero fortalecer su músculo y estos músculos puedan sostener a la rodilla débil hasta que se pueda sostener por ella misma. Luego se le bajó la carga de gimnasio y el resultado es este. Entre una de las virtudes que ha tenido el departamento médico que esta logrando que esté (Herrera) muy cerca al del 2018", explicó.

Respecto a la posibilidad del regreso de Erick Delgado para el 2021, el técnico celeste fue claro. "No hemos pensado en eso porque no hay obligación para con nadie. Estoy abocado en el presente. A fin de año veremos".