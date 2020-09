Sporting Cristal vs Llacuabamba EN VIVO hora y dónde ver partido por la fecha 13 del Apertura

Sporting Cristal vs Llacuabamba EN VIVO por DirecTV Sports por la fecha 13 del Apertura. Duelo está pactado a las 15:30 horas en el complejo deportivo de la Videna este miércoles 23 de septiembre. Puedes seguir las mejores jugadas y goles con el minuto a minuto de Líbero.pe.

Sporting Cristal vs Llacuabamba PREVIO

Sporting Cristal busca meterse en el pelotón de los primeros lugares del Apertura. Desde el reinicio, no conoce de derrotas. En seis partidos, lleva cuatro victorias y dos empates.

Tuvo y mejor arranque el cuadro celeste pero con el pasar de los partidos, no muestra esa capacidad goleadora que tuvo. Roberto Mosquera viene corrigiendo errores para poder seguir peleando por el campeonato.

En la ofensiva celeste, se mantendrá Sandoval, Corozo y Herrera. Este último anotó en la victoria ajustada ante Alianza Universidad, rival directo por el Apertura.

Por su parte, Llacuabamba se encuentra en los últimos lugares y urge de sumar puntos para no verse complicado con la baja más adelante.

El cuadro de Otero, a pesar de sus 8 puntos, a mostrado pelea y buen fútbol ante sus rivales. Sin embargo, la suerte no los acompañó. Tiene un jugador como Valera que muestra los mejores registros del campeonato. Ante los celestes pueden dar la sorpresa.

El sistema de ataque ante los rimenses, estará conformado por Santamaría, Valera y Bustamante.

Sporting Cristal vs Llacuabamba EN VIVO alineaciones formaciones probables

Sporting Cristal: Solis; Merlo, Loyola, Madrid, Chávez, Cazulo, Calcaterra, Távara, Sandoval, Herrera, Corozo

Entrenador: Roberto Mosquera

Llacuabamba: Prieto; Mendoza, Raguso, Vásquez, Sánchez, Ruidias, Sánchez, Acevedo, Vega, Santamaría, Valera, Bustamante

Entrenador: Otero

Hora: 15:30

Estadio: complejo Videna

A qué hora juega Sporting Cristal vs Llacuabamba

Perú: 15:30 horas.

México: 15:30 horas.

Ecuador: 15:30 horas.

Estados Unidos (Los Ángeles): 16:30 horas.

Estados Unidos (Texas): 15:30 horas.

Estados Unidos (Miami): 15:30 horas.

Colombia: 15:30 horas.

Argentina: 17:30 horas.

Uruguay: 17:30 horas.

Paraguay: 16:30 horas.

Chile: 17:30 horas.

Brasil: 17:30 horas.

Bolivia: 17:30 horas.

Venezuela: 16:30 horas.

Qué canal transmite EN VIVO Sporting Cristal vs Llacuabamba

Argentina: DirecTV Sports Latinoamerica

Bolivia: DirecTV Sports Latinoamerica

Chile: DirecTV Sports Latinoamerica

Ecuador: DirecTV Sports Latinoamerica

México: DirecTV Sports Latinoamerica

Perú: DirecTV Sports Latinoamerica

Estados Unidos: DirecTV Sports Latinoamerica

Cómo ver EN VIVO por Internet Sporting Cristal vs Llacuabamba

Si no estas en casa, pero no quieres perderte el partido de Sporting Cristal vs Llacuabamba, solo debes conectarte a la aplicación de DirecTV Sports y seguir EN VIVO el encuentro correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura.