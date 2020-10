“Papá no tires tantas patadas”, el curioso consejo del hijo de Federico Alonso

Federico Alonso se ha convertido en uno de los referentes de Universitario, que se encuentra cerca de conseguir el Torneo Apertura, y también en uno de los mejores jugadores extranjeros de la presente Liga 1, pero para ello se necesita una motivación.

En el caso del central uruguayo, su impulso viene de la familia, que siempre lo ha apoyado desde que comenzó su trayectoria profesional. "Siempre que podían se presentaban en el estadio, pero por la pandemia alientan desde casa.", declaró el "charrúa" para TV Perú.

Deborah Lorencio, pareja de Alonso, reveló que conoce al central desde los 15 años, época en la que comenzó a acompañarlo en las divisiones menores. "Lo acompañaba a la cancha desde las juveniles. En el primer año, mi papá no me dejaba ir a verlo, pero en el segundo año de novios, y si ascendía a una categoría más grande, como premio me dejaba ir. Comenzó a esforzarse más para ascender y a partir de ahí empecé a asistir a todas las fechas".

De hijo a padre

En algunas ocasiones, el juego duro que aplica Federico lo ha llevado a recibir algunas amonestaciones, razón por la que su hijo le dio un consejo para el futuro. "Que no tire tantas patadas, porque sino le van a dar muchas amarillas".

Además, la esposa de Alonso reconoció que cuando su marido pone un pie en el verde se convierte en otra persona. "Dentro de la cancha se transforma, pero ese es el otro lado que no se ve a veces", indicó con humor.

Foto: Universitario

La familia del defensor merengue es consciente de que la crisis que se vive en todo el mundo impide la asistencia presencial a los encuentros. "Por la pandemia estuvimos lejos, pero siempre tratamos de estar en la cancha para que nos vea.", confesó Deborah.