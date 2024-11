Alianza Lima optimizará su solidez defensiva con el aporte de Christian Ramos

“Hablé con el técnico (Carlos Bustos) y me dejó saber que sería muy útil en el equipo. Yo sí quiero volver a Alianza Lima. Tiene nuevos retos, es el campeón peruano, y quiero volver a vestirla (su camiseta)”, afirmó Ramos a Willax. Sueña ser campeón como en el año 2010 con la San Martín.

El pasado 28 de noviembre Ramos asistió al Estadio Nacional para mirar la final que ganó Alianza Lima y ello no cayó bien en la “U”, club con el que, según confesó, tenía conversaciones. “Sí, hubo conversaciones (con la ‘U’), pero no se llegó a nada. Uno tiene derecho a ver un partido donde sea. No quiero hablar más del tema”, manifestó el experimentado defensa central. Ya pasó exámenes médicos y está a una firma de ser íntimo por dos años.