Manzaneda sobre su paso en Alianza Lima el 2021: "Me puso muy triste el no jugar"

El primer grito de gol que tuvo Alianza Lima en la Liga 1 Betsson 2021 fue gracias a un penal convertido por José Manzaneda, y desde ese momento, todos pensaban que el futbolista nacional iba a tener una mayor continuidad con el cuadro blanquiazul en aquella temporada.

Conforme pasaron los encuentros, el jugador de 27 años empezó a perder terreno con el equipo íntimo, por lo que tuvo que desvincularse con los victorianos a mitad de temporada. Por ello, él confesó que llegó a tienda íntima con la ilusión de haces grandes cosas con el equipo de Carlos Bustos.

"El hecho de no tener continuidad son preguntas que a veces no tienen respuesta, Yo tenía mucha ilusión de hacer grandes cosas con Alianza Lima. Recuerdo que el 2019 hice una gran Copa Libertadores, en lo grupal no nos fue muy bien pero en lo personal hice bien las cosas, pero bueno, son situaciones que pasan", indicó en GolPerú.

(Video: GolPerú)

Asimismo, el popular 'Manza' manifestó que en todo momento fue profesional con Alianza Lima, ya que a pesar de no tener minutos en el terreno de juego, siempre apoyó al grupo para que pueda cumplir con los objetivos de la temporada.

"Siento que siempre fue profesional en todo momento. Me entregue al 100% a Alianza Lima, yo me voy contento porque al final el grupo pudo salir campeón, pero con esa espinita de que no pude jugar muchos partidos. Sin embargo, me voy con la conciencia tranquila de que siempre apoye al grupo, porque no es fácil estar sin jugar y mucho menos un jugador de mis características", señaló.

Manzaneda estaba triste por no jugar

Finalmente, José Manzaneda reveló que, a pesar de haber salido campeón con Alianza Lima en la Liga 1 Betsson 2021, el no jugar es algo que lo ponía muy triste.