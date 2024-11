Alianza Lima acrecienta su mal momento deportivo tras sumar tercera derrota al hilo

El reto era ganar a pesar que el rival en su campo es siempre difícil, el técnico Carlos Bustos lo estudió y realizó variantes, pero el plan que imaginó no se desarrolló y la tercera derrota al hilo fue un golpe al corazón.

Sobre todo ayer, en ausencia de Hernán Barcos (suspendido), quien es pieza importante en el engranaje ofensivo. Cristian Benavente, su reemplazo, y Jairo Concha, asumieron el rol, pero el plan no funcionó. Cero juego asociación. Aldair Fuentes, socio de Josepmir Ballón en la contención, no ejerció su rol; no defendió ni descolgó bien.