Paolo Guerrero: conoce las razones por la que no aceptó jugar por Alianza Lima

Tal como lo adelantó LÍBERO, Paolo Guerrero no llegó a firmar por Alianza Lima tras el cierre de la primera ventana de transferencias de pases en el fútbol peruano. En la siguiente nota te indicamos sus potentes motivos para rechazar la oferta de los 'blanquiazules'.

Paolo Guerrero fue pretendido por Alianza Lima

Pero, ¿Por qué no firmó contrato Paolo Guerrero con Alianza Lima pese a existir propuesta del cuadro blanquiazul?. De acuerdo a información recogida por este diario, son tres las razones que frustraron la llegada del experimentado delantero a Matute y a continuación te lo contamos.

Paolo Guerrero y el club Alianza Lima empezaron a tener contacto desde principios del año 2021. Tras su desvinculación de mutuo acuerdo con Inter de Porto Alegre, las conversaciones se acrecentaron. El interés se reiteró, el futbolista recibió propuesta formal, sin embargo, no hubo firma de contrato.

Tras su periplo en Alemania, país donde su rodilla operada por ruptura de ligamentos cruzados fue revisada por especialistas, PG9 llegó a Perú e inició tratamiento en Videna. No tenía cabeza para otra cosa mas que para su recuperación. Sin ello no podía ir a ningún club. Todavía no trabaja con balón.