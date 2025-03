Se filtra descomunal audio del VAR en el penal no cobrado a Alianza Lima: "Hay contacto..."

Pese a que los blanquiazules vencieron al elenco del Rímac, eso no fue motivo para que el público olvide una trascendental jugada en la que los dirigidos por Néstor Gorosito pudieron ampliar su ventaja. Hubo un contacto contra el delantero íntimo, pero aún así el VAR consideró que no era pena máxima y le indicó al árbitro principal que todo debía continuar con normalidad.

"Pantalla completa, dame esa. Okay, no hay falta. Para mí se llenó de balón, ese brazo no lo tumba. Si te reclaman del brazo, hay un contacto pero no es suficiente. No lo incomoda para patear", indica la conversación entre los encargados del VAR. De inmediato, cientos de aficionados en redes sociales comenzaron a criticar el campeonato peruano.