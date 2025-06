Mr. Peet sorprendió al revelar por qué Jesús Castillo no fichó por Alianza Lima: “No hubo...”

Alianza Lima busca reforzar su plantilla para la segunda parte de la temporada, los blanquiazules tenían en la mira a Jesús Castillo con el objetivo de dar un salto de calidad en el mediocampo. Sin embargo, recientemente se conoció que el futbolista estaría muy cerca de firmar por el clásico rival, Universitario. Ahora, Mr. Peet sorprendió al revelar el inédito motivo que frustró su pase al conjunto 'íntimo'.

Mr. Peet reveló por qué Jesús Castillo no fichó por Alianza Lima

Resulta que, en la última edición del programa 'Madrugol', Peter Arévalo comentó sobre los fichajes que plantea hacer Alianza Lima para el Torneo Clausura y sorprendió al asegurar que la contratación de Jesús Castillo se terminó cayendo porque el futbolista nunca respondió a las ofertas, ya que habría recibo una mejor propuesta (la de Universitario).

"Les dije hace algunos días que lo de Jesús Castillo estaba en stand by, que se había enfriado. Lo que me enteré es que no hubo respuestas, parece ser que del otro lado no siguieron con las negociaciones porque han recibido una mejor oferta, y está bien. Él tiene para decidir y definir su futuro", expresó.

Video: Madrugol

Jesús Castillo estaría cerca de firmar por Universitario

Recientemente se conoció que Jesús Castillo sería el próximo fichaje de Universitario para el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores. De hecho, esta información fue confirmada por el mismo DT crema, Jorge Fossati.

Jesús Castillo estaría cerca de firmar por Universitario.

"Jesús Castillo es una de las opciones, se ha conversado y se ha avanzado bastante, no hay más que eso", aseguró el entrenador de Universitario durante una rueda de prensa.

De esta forma, el jugador de 24 años dejaría el Gil Vicente de Portugal ante la falta de minutos y volvería al fútbol peruano. Recordemos que, el 'Nonno' ya conoce a Castillo cuando dirigió a la selección peruana.

¿Cuánto vale Jesús Castillo?

Luego de no haber tenido el protagonismo esperado en su actual equipo, el valor de Jesús Castillo ha visto un descenso, pasando del millón de euros a los 700 mil euros, según Transfermarkt.